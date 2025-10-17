ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Брюксел планира край на цигарите с филтър и продаж...

Времето София 13° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21519012 www.24chasa.bg

Депутатите ще направят трети опит за кворум в парламента

588
Сградата на парламента.

Депутатите ще направят трети опит да съберат кворум на 17 октомври.

На 16 октомври в залата се регистрираха 71 депутати от ПП-ДБ, МЕЧ, АПС и „Величие". На 15 октомври в пленарната зала се регистрираха 61 народни представители.

На 14 октомври лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че „повече кворум в парламента няма да правят" и добави, че не вижда никакво място на ГЕРБ в такова управление. Изказването на Борисов дойде след изборите за общински съветници в Пазарджик, на които ГЕРБ са шеста политическа сила.

Без да даде конкретен отговор ще поиска ли министерски кресла, лидерът на „ДПС-Ново начало" Делян Пеевски заяви, че формацията му е готова да управлява, съобщи bTV.

На този фон, продължава да няма насрочено и заседание на Министерския съвет.

Сградата на парламента.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници