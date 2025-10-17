Пуснаха от ареста мъж от монтанското село Долно Белотинци, обвинен в отвличане

Пуснаха от ареста 58-годишен мъж от монтанското село Долно Белотинци, обвиняем за отвличането на 53-годишен свой съселянин. Решението на Окръжен съд-Монтана от днес може да се обжалва в тридневен срок пред Апелативен съд

Според документите по делото на 23 срещу 24 май 2025 г. в землището на с. Долно Белотинци 58-годишния Ц. Б. И. отвлякъл 53-годишния К. И. К. Срещу Ц. Б. И. е повдигнато обвинение за престъпление по чл. 142, ал. 2, т. 1 от Наказателния кодекс (НК) – отвличане, като деецът е бил въоръжен. На 30 май 2025 година Окръжен съд – Монтана уважи искането на Окръжна прокуратура – Монтана за вземане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража" по отношение Ц. Б. И., която е обжалвана пред Апелативен съд – София, чийто тричленен въззивен състав я потвърждава на 5 юни 2025 година.

Пред Окръжен съд – Монтана делото е образувано по молба на защитата на Ц. Б. И., с която е поискано изменение на взетата спрямо него мярка за неотклонение „задържане под стража" в по-лека.

Представителят на прокуратурата обяви, че до този момент са извършени редица процесуално-следствени действия, разследването е във финална фаза и необходимостта от най-тежка мярка за неотклонение е отпаднала и са налице предпоставки за нейното изменение в по-лека – „парична гаранция" или „подписка".

В съдебната зала защитата му заяви, че не е установено по някакъв начин, че посоченият в обвинението К. К. е отвлечен, още по-малко са налице доказателства това отвличане да е извършено с оръжие.

Пред съда Ц. Б. И. заяви, че не е виновен, че никога не би посегнал на човек и помоли за по-лека мярка.

След като се запозна със събраните по делото доказателства и изслуша прокурора, обвиняемия и неговата защита, състав на Окръжен съд – Монтана обяви, че молбата е основателна и следва да бъде уважена. Според магистратите първоначалното предположение за съпричастността на обвиняемия Ц. Б. И. към деянието не е подкрепено с допълнително събрани доказателства, не е налице реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление, тъй като пребивава на един и същ адрес от години, не е правил опити да се укрива или осуетява производството, досега не е бил осъждан и срещу него не се водят наказателни производства.

Поради това Окръжен съд – Монтана измени взетата по отношение на Ц. Б. И. най-тежка мярка за неотклонение „задържане под стража" в „подписка" и постанови да се освободи в залата.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба или частен протест пред Апелативен съд – София в тридневен срок.