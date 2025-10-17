Няма влошаване на качеството на въздуха в Сливен след пожара в автоморга

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) информира, че по данни от автоматичната измервателна станция за контрол на качеството на атмосферния въздух в гр. Сливен, поддържана от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), не се отчита повишаване или превишение на контролираните показатели след възникналия пожар в автоморга край града. Това съобщават от министерството на сайта на ведомството, предаде БТА.

Пожарът е обхванал административната сграда на обекта и частично е засегнал автомобилни части. На място работят седем екипа на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Сливен. По информация от РИОСВ – Стара Загора, вятърът не е насочен към града. Регионалната инспекция работи съгласувано с всички ангажирани с пожара институции.

В района на пожара ще бъде разположена и мобилна автоматична измервателна станция на ИАОС, която ще извършва допълнителни измервания на качеството на въздуха в района.

МОСВ, чрез своите структури – РИОСВ и ИАОС, продължава да следи ситуацията и при необходимост ще информира обществеността своевременно, се посочва в съобщението.

Локализиран е пожарът в автоморга в Сливен, каза пред журналисти главен инспектор Росен Георгиев, изпълняващ длъжността началник на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) – Сливен.