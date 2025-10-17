Ген. Румен Миланов: Защо говорим за национална сигурност, когато си играем със сигурността на първите хора

НСО да осигурява сигурността на определен кръг от президентската администрация не е случайно. Сигурността на президента е свързана с националната сигурност. Ако отвлекат детето му, къде е той? Ами на друг свят, заяви ген. Румен Миланов по Би Ти Ви.

Защо говорим за национална сигурност, когато си играем със сигурността на първите хора - несериозна работа. Ако зависи от мен ще отменя заповедта за отнеманието на колите на президентството. В първите 5-6 месеца рискът няма да работи, но след време - напълно. Защото критичната обстановка у нас ще се активира.

На въпрос дали коли на НСО да возят хора от президентската администрация, генерал Миланов отговори, че това и преди се е правило. "Ако една секретарка работи до късно вечерта, не е ли редно кола да я прибере у дома?", попита реторично той.

Не мисля, че има брутална чистка в ДАНС, просто винаги има някакви промени, отговори още ген. Миланов на казаното от президента.