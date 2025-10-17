Шофьорът, прегазил жена на тротоар в Лом, има няколко нарушения на пътя

Катастрофата е настъпила при опит за неправилно изпреварване на тир. „Водачът е бил с превишена скорост. Загубил е управление и автомобилът е поднесъл и странично започва да се преобръща. Излиза от пътното платно, удря се в дърво – от което отскача и удря 71-годишната жена, която почива на място", обясни началникът на сектор "Охранителна полиция" при РУ-Лом главен инспектор Огнян Иванов

Това, което виждаме всеки ден тук по пътя е една несъобразена бясна скорост при положение, че тук има няколко автобусни спирки, минават хора, има магазини. Има страшно много майки, които разхождаме децата си по тротоара.Няма никакви адекватни мерки. Няма маркировки, няма контрол на скоростта, няма мантинела. Това разказаха живеещи в Лом след катастрофата, отнела живота на 66-годишна жена.

Трагичният инцидент е от 16 октомври. По първоначални данни смъртта ѝ е поредният случай заради несъобразена скорост в населено място.

Жителите поискаха да се вземат адекватни мерки, както и законът да се прилага за убийците на пътя. Колите просто прелитат, разказаха те.

"Водачът е задържан. Срещу него е образувано досъдебно производство", каза пред БНТ главен комисар Огнян Иванов - началник на "Охранителна полиция" в Лом.

По думите му пробите за алкохол и наркотици на 23-годишния мъж са отрицателни. „Този водач има шофьорска книжка от 2021 година. Има няколко нарушения – 4 глоби с фиш, едната от които е за аналогично престъпление, а именно за неправилно изпреварване. Другите глоби са за други нарушения – шофиране без колан. Има и два акта за установено административно нарушение – липса на застраховка. За краткото време, в което има книжка – той има седем нарушения", обясни Иванов.

Гражданите с право недоволстват, заяви той, но поясни, че имат един единствен сигнал за гонка в рамките на последната година.