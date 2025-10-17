52 пожара без пострадали хора са потушени през последните 24 часа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общо 52 пожара са потушени в страната през последното денонощие, няма пострадали хора, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН). Пожарникарите са реагирали на 75 сигнала за произшествия. Информацията е към 6:00 часа тази сутрин.

С преки материални щети са възникнали 16 пожара, от които пет в жилищни сгради, един в спомагателни, временни или паянтови постройки, седем в транспортни средства и други.

Без нанесени материални щети са 36 пожара, от които девет в сухи треви, горска постеля и храсти, един в стърнища, 23 в отпадъци и други.

Извършени са 17 спасителни дейности и помощни операции, от които една при катастрофи в транспортни средства (автомобилна), една при инциденти с опасни вещества и 15 техническа помощ.

Регистрирани са и шест лъжливи повиквания.