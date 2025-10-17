Харалан Александров: ГЕРБ съвсем не е оглозган, по-скоро е нахапан, насинен, нащипан

Борисов показа кой кара влака в държавата, заяви социалният антрополог Харалан Александров по Би Ти Ви. Според него текат преговори за пренамествания.

Радев влиза в режим на партийно строителство и е под обсада. Другият полюс е Пеевски. Лошото е, че в случая се дефинират през образа на врага, а не през целите, които си поставят и програмите, които имат. Това означава, че който вика най-силно, хейти най-люто, атакува най-яростно душманите, има шанс да спечели това пространство, заяви социалният антрополог.

В такава ситуация центърът, от една страна, е ключов, за да удържи масите, но от друга страна, страда между ударите от двете страни. Едва ли ГЕРБ изглежда оглозган, по-скоро е нахапан, насинен, нащипан, заяви Александров. Това е ефектът от поляризацията, който най-тежко се усеща в правителството. На премиера Желязков не му е лесно в тази ситуация на преборване и премерване на властта в управляващата коалиция и постоянните атаки във всички посоки.

Но все пак трите системни партии са заедно, така че ще има управление.