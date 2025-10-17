С тридневна програма Дупница отбелязва празника на града

С тридневна програма, която започва от днес, Дупница отбелязва своя традиционен празник – 19 октомври, посветен на небесния закрилник на града – Свети Йоан Рилски Чудотворец.

Празникът на Дупница се отбелязва с решение на Общинския съвет от 23 март 1995 г., припомня БТА.

Празничната програма през тази година ще продължи три дни и ще включва разнообразни културни и музикални прояви, изложби и концерти, които ще изпълнят града с настроение и дух, казаха от Общината.

Програмата започва от днес, с графити фестивал "Пулс" и уъркшоп за начинаещи, на централния площад "Свобода" в града. Показана ще бъде и изложбата на дупнишката художничка Нели Димитрова "България в багри и светлина". В Общинската художествена галерия ще се състои акустичен концерт, а вечерта от 19:00 часа на централния площад ще има и концерт на група "Сигнал" .

На 18 октомври празникът продължава с откриване на изложба под надслов "Дупница през детските очи“ на възпитаниците на арт ателие "Дон Кези" в града. Представено ще бъде и фототипното издание "Седма пехотна Рилска дивизия за България", посветено на 110 години от включването на България в Първата световна война. На сцената на дупнишкия театър "Невена Коканова"ще бъде представена премиерата на "Нощни авантюри". Програмата вечерта ще завърши с концерт на Милена Славова и Звезди.

В самия празничен ден – 19 октомври, ще се състои флашмоб за отбелязване на 110 години ФК "Марек". От 10:00 часа е тържествената сесия на Общинския съвет в града, на която ще бъдат връчени почетни знак и значка на четирима заслужили дупничани. Именувана ще бъде и улица на името на футболиста и треньор Сашо Паргов, който почина през юли. В празничния ден ще бъде отслужен водосвет за здраве и благоденствие, а програмата ще продължи с концерт на Диман Панчев и хор "Грегориански гласове" в храма "Св. Георги", откриване на изложба, детски празник.

Програмата ще завърши с концерт на Вениамин и Дара Екимова.