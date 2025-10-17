ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

Арх. Богдана Панайотова: Стоп на разрешенията за строеж в столицата в районите без дъждовна канализация

Главния архитект на София Богдана Панайотова Снимка: Столична Община

Случилото се в Елените едва ли ще стане в София. Няма в столицата некоригирано корито, върху което да се строи. Рисковете в София са, че масово се застрояват огромни територии без дъждовна канализация, заяви главният архитектът на София Богдана Панайотова по Би Ти Ви.

 По думите й тази инфраструктура е изоставала и се е натрупвала в годините. Такива са кварталите в полите на Витоша -  реките Драгалевска и Сухиндолска са със затрупани дерета в годините, а кварталите около тях са без канализация, водата няма къде да отиде. Според Панайотова в тези райони трябва да бъдат спирани разрешенията за строеж.

Апетитите за небостъргачи в столицата има, но  сме стопирали строежи на сгради над 50 м около дерета, каза още Панайотова.

Смятаме за недопустимо също да се изграждат ниски битови сгради само с изгребни ями - това е недопустимо в нашия век, добави още тя.

Главния архитект на София Богдана Панайотова

