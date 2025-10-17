Трети ден без кворум в парламента, този път се регистрираха само 53-ма

Трети ден депутатите няма да работят, поради липса на кворум. Причината за това е, че депутатите от мнозинството не се регистрират и така кворума пропада.

В полупразната зала в петък бяха само депутатите от ПП-ДБ, АПС и МЕЧ. 29 от ПП-ДБ, 11 от АПС, 11 от МЕЧ и двама от БСП все пак натиснаха бутона. И днес нито от ГЕРБ, нито от ИТН и ДПС-Ново начало се появиха в залата за регистрацията при началото на работния ден. Затова председателката на НС Наталия Киселова отново разпусна колегите си и обяви следващо заседание за сряда, 22 октомври.

В сряда само 61 депутати се записаха като налични - от ИТН, АПС и ПП-ДБ. От БСП нямаше нито един регистриран, макар заседанието да водеше шефката на парламента Наталия Киселова, която е от квотата на левицата. ИТН, за сметка на коалиционните си партньори от ГЕРБ и БСП, дадоха депутатски гласове за присъствие.

В четвъртък 9 от 19-те депутати от БСП обаче се обозначиха като присъстващи. 29 от ПП-ДБ, 14 от АПС, всички от МЕЧ и 8 от "Величие" допълниха бройката.

ГЕРБ пък продължават да спазват разпореждането на лидера си Бойко Борисов и обикалят страната и структурите - за да видят какво е "изядено".