ДБ: Властта се е скрила на тъмно и разпределя порции

Властта се е скрила на тъмно и разпределя порции. Докато ние бяхме на масата за преговори всеки ден имаше снимки, всеки ден информирахме какво се случва. След това нещата отидоха по едни тайни масички, разпределяха се порции и вероятно това се случва и сега.

Тази прогноза направи съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов, след като трето поредно заседание на парламента не се състоя, поради липса на кворум.

Във вторник лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че е нужно преформатиране на кабинета и изпрати депутатите си по места, за да разберат какво е "изядено" от партията.

"От време навреме излиза Пеевски и обяснява с кого си говори и на кого нарежда, но това не е сериозен политически процес. Искаме да напомним на управляващите, че даването на повече власт на Пеевски няма да реши политическата криза, напротив", заяви още Божанов.

Относно срещите на ГЕРБ и техните избиратели, депутатът коментира, че "от снимките освен, че уж никой не ги изял, те се срещнали с кандидат-депутати и областни администратори, едва ли граждани са посетили приемните им".

"Политическата криза може да бъде решена, ако Борисов се еманципира от Пеевски", заяви и другият съпредседател на "Да, БГ", Ивайло Мирчев.

Мирчев коментира и внесеният от ДПС-Ново начало законопроект за изменение на Закона за НСО, с който се разрешава на президента, председателят на парламента и премиера да се откажат от охраната си.

"Веднага трябва да се махне охраната на Пеевски, защото неговата охрана като брой и сума, която се плаща от гражданите, е по-голяма от охраната на цялата администрация на президента, премиера и парламента, взети заедно. Винаги сме искали извън председателят на НС, друг депутат да не използва служебни автомобили и шофьори", каза депутатът.

Още от 2021 г. говорили за това и махнали голяма част от парламентарните шофьори.

Според Мирчев в 17 министерства имало около 3000 коли и шофьори, което било колкото "няколко батальона в армията". Той препоръча на служебните шофьори да отидат в армията, защото там заплатите вече били по-високи.

"Аз бях в армията 1 г., ако трябва пак ще отида и съм готов да защитя родината си, когато трябва. Не казвам всички шофьори да отидат в армията, но бройката, за която като данъкоплатци плащаме, спокойно може да отиде в армията за нещо по-добро, отколкото да возят политици, висши държавни чиновници, кметове. Става дума за хиляди шофьори в цялата държава", каза още той.

"Управляващите решават дали страната да отиде на избори, опозицията винаги е готова за избори", заяви Божанов в отговор на въпрос дали от ПП-ДБ са "за" предсрочни избори.