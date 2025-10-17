Пеевски: Избори няма да има! Чичо Румен, купонът се отменя

Избори няма да има, това съм го казал отдавна. Едно мога да кажа на чичо Румен (Румен Радев- б.р.): да връща кетъринга и шампанското, купонът се отменя.

Това заяви лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски в кулоарите на парламента. Думите му бяха в отговор на въпрос дали ще има избори или управляващите вече са се договорили за преформатиране на кабинета.

Във вторник лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че трябва преформатиране на правителството, или следват предсрочни избори. В своя позиция Пеевски пък изяви готовност партията му да поеме пълна отговорност за властта и да се включи в управлението.