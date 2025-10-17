Шофьор помете жена фатално в квартал до Лом

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шофьор блъсна и уби жена в квартал "Момин брод" до Лом. Инцидентът станал към 9 часа вчера. 23-годишният водач на „Форд"-а пътувал от Брусарци и е влизал в Лом.

Млади момчета си организират гонки по тази улица. Полицията не може да се справи с тях. ПТП-то е настъпило при опит за неправилно изпреварване на тежкотоварен камион.

Водачът е карал с превишена скорост. Загубил е управление, автомобилът е поднесъл и странично е започнал да се преобръща. Той изгубил управлението на автомобила, излязъл извън пътното платно, ударил се е в дърво, от което е отскочил и е ударил жената, която починала на място.

Пробите за алкохол и наркотици на 23-годишния мъж са отрицателни.

Той е задържан за 24 часа.