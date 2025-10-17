Асен Василев: Има готов бюджет на НЗОК, в него не са включени увеличенията за младите лекари

Имам информация, че има изготвен бюджет на НЗОК, на база текущо законодателство, без увеличението на заплатите на лекарите и сестрите.

Това каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев в кулоарите на парламента.

"5 месеца управляващите се крият по храстите, за да не отговорят на младите медици. Отнасят се с пълен цинизъм към техните искания. Това е тактиката на управляващите, да тупат топката до 31 октомври (когато трябва да бъде внесен бюджетът- б.р.) и да внесат такъв бюджет, като кажат, че за тях средства няма да има", каза още Василев.

Според него трябвало да бъде свикана здравна комисия преди това, за да може законопроектът, в който са предвидени тези увеличения, да бъде приет на второ четене.

"Цинизмът на управляващите към медицинските специалисти продължава за поредна седмица. Видяхме тази седмица имаха протести в София, Пловдив, Хайделберг и други градове в ЕС. Междувременно, докато те протестират и никой не им обръща внимание, управляващата коалиция се зае да си разпределя властта. Това управление е основано единствено на консумация на власт. Това, че нещо се прави за хората, е пълна илюзия", коментира и депутатът Васил Пандов.

От ПП за пореден път поискали комисията по здравеопазване в парламента да се събере, за да разгледа законопроекта за заплатите на лекари и медицински сестри.

"Въпреки че по правилник имахме необходимите подписи, комисия нямаше, защото депутатите от ГЕРБ казаха, че няма да идват на работа. Някой решава, че няма да ходи на работа и оттам нататък държавата спира да работи и абдикира", заяви Пандов.

В четвъртък обаче от "Промяната" внесли ново искане до председателката на НС Наталия Киселова и се надяват още другата седмица да има извънредно заседание на здравната комисия.