Газова бутилка избухна в центъра на Пловдив, 73-го...

Времето София 14° / 11°
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21519984 www.24chasa.bg

Моторист се заби в стълб и загина на място в село Боринци

Моторист е загинал при катастрофа Снимка: Pixabay

Моторист самокатастрофира и загина на място край Сливен. Това съобщиха от полицията.

На 16 октомври, в 17:53 ч., от тел.112 е получен сигнал за настъпило произшествие с мотоциклетист на изхода на сливенското село Боринци.

По първоначални данни 28-годишен водач на мотоциклет без регистрационни номера, с неустановена марка и модел, е загубил управление и се е ударил в крайпътен стълб.

Пристигналият на място медицински екип е установил смъртта на водача.

По случая е образувано досъдебно производство.

