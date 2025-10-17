Моторист се заби в стълб и загина на място в село Боринци

Моторист самокатастрофира и загина на място край Сливен. Това съобщиха от полицията.
На 16 октомври, в 17:53 ч., от тел.112 е получен сигнал за настъпило произшествие с мотоциклетист на изхода на сливенското село Боринци.
По първоначални данни 28-годишен водач на мотоциклет без регистрационни номера, с неустановена марка и модел, е загубил управление и се е ударил в крайпътен стълб.
Пристигналият на място медицински екип е установил смъртта на водача.
По случая е образувано досъдебно производство.