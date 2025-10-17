ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кметът на Дубровник: В града кокаинът се шмърка на...

Времето София 15° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21520271 www.24chasa.bg

Задържаха близо 3000 литра бира без акциз край село Кулата

2012
СНИМКА: Агенция "Митници"

Митнически служители от Териториална дирекция Митница София задържаха 2989 литра бира, транспортирана без необходимите акцизни документи. Това съобщиха от Агенция "Митници".

На 14.10.2025 г., в района на село Кулата, митническите инспектори от отдел "Митническо разузнаване и разследване" отклоняват за проверка товарен автомобил с българска регистрация, за който е установено, че е влязъл в страната от Гърция.

Превозното средство по документи превозва групажна стока с изпращачи - различни фирми от Италия и получатели - фирми в България.

В хода на контролните действия в товарното помещение се установяват акцизни стоки, а именно 7182 броя стъклени бутилки с различна вместимост и алкохолно съдържание, съдържащи общо 2989 литра бира от чужда марка.

За стоката не са представени изискуемите по закон документи, удостоверяващи плащането, начисляването или обезпечаването на дължимия акциз.

Пивото е задържано, като са взети проби за лабораторен анализ.

Работата по случая продължава.

Извършената проверка е част от компенсиращите мерки на Агенция „Митници" във връзка с отпадането на граничния контрол на вътрешните граници на ЕС след приемането на България като пълноправен член на Шенгенското пространство.

СНИМКА: Агенция "Митници"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници