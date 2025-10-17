Задържаха близо 3000 литра бира без акциз край село Кулата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Митнически служители от Териториална дирекция Митница София задържаха 2989 литра бира, транспортирана без необходимите акцизни документи. Това съобщиха от Агенция "Митници".

На 14.10.2025 г., в района на село Кулата, митническите инспектори от отдел "Митническо разузнаване и разследване" отклоняват за проверка товарен автомобил с българска регистрация, за който е установено, че е влязъл в страната от Гърция.

Превозното средство по документи превозва групажна стока с изпращачи - различни фирми от Италия и получатели - фирми в България.

В хода на контролните действия в товарното помещение се установяват акцизни стоки, а именно 7182 броя стъклени бутилки с различна вместимост и алкохолно съдържание, съдържащи общо 2989 литра бира от чужда марка.

За стоката не са представени изискуемите по закон документи, удостоверяващи плащането, начисляването или обезпечаването на дължимия акциз.

Пивото е задържано, като са взети проби за лабораторен анализ.

Работата по случая продължава.

Извършената проверка е част от компенсиращите мерки на Агенция „Митници" във връзка с отпадането на граничния контрол на вътрешните граници на ЕС след приемането на България като пълноправен член на Шенгенското пространство.