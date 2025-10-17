Костадин Костадинов: Ако беше станал актьор, Борисов щеше да спечели "Оскар"

Много добра сценка, много добър моноспектакъл. Ходил съм на доста постановки и оцених този талант. Според мен определено българската сцена е отворена за един голям талант като Борисов, който, ако беше избрал да се развива в тази сцена, вероятно щеше да спечели и "Оскар".

Това каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в кулоарите на парламента, във връзка с изявлението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов от вторник.

"Видяхме обаче не толкова гняв, ами силен вопъл за помощ. И то от неговите собствени хора, но те го гледаха с безразличие, не бяха никак ентусиазирани, но не бяха и уплашени", допълни той.

"Ние сме в политическа криза от 2021 г. насам, това не трябва да го забравяме. Това, че в момента имаме някаква временна, корпулентна стабилност, не означава, че сме излезли от нея. Това е временен етап. Всички сме наясно, че ГЕРБ и ДПС, като основните формации в центъра на българския политически живот, са се прегърнали в една смъртоносна хватка. Те не могат една без друга. Това няма как да продължава вечно, защото ГЕРБ няма да се примирят с ролята на втората цигулка, каквато очевидно към момента са", заяви Костадинов.

Според него структурите на ГЕРБ по места искали избори.

"Ние го виждаме на терен, защото знаем какви са отзивите от срещите с партийния актив. Във Варна бяха 11 човека само, това е достатъчно ясно и показателно. Борисов знае това и в момента има 2 хода: да отиде на избори, за да запази нещо от партията си, или да ходи да прави компания на Ахмед Доган и да ходят заедно да си играят сентасе. Натам отиват нещата", коментира лидерът на третата по големина група в парламента.

"В тази ситуация Пеевски без ГЕРБ никога не може да стане първа политическа сила. Нужен му е ГЕРБ като сателит и смокинов лист. Борисов осъзна, че доскоро монополът му в купуването на гласове вече е тежко нарушен, след като Пеевски застана начело еднолично, ГЕРБ се сдоби с отровна гъба- двойник", каза още той.

Костадинов коментира и вчерашното изявление на БСП, които заявиха, че са готови да сменят някои от своите кадри във властта, както поиска Борисов (лидерът на ГЕРБ поиска оставката на шефката на НС Наталия Киселова и заговори за смяна на социалния министър Борислав Гуцанов- б.р.):

"БСП са готови на всичко, само и само да задържат някое кокалче покрай трапезата. Когато се въртят помияри, хората остават с впечатление, че всички в политиката са такива."

"Ние избори искаме от февруари, те знаят, че с еврозоната ще счупят държавата финансово, а сега я счупиха и политически. В Европа никой не ги уважава, отнасят се с тях унизително", каза още лидерът на "Възраждане".

Ако има предходни избори, Костадинов обяви, че очаква "много по-добър резултат", а партията му щяла да се бори за първо място.

Той определи т.нар. стена срещу дронове, която иска да прави ЕС, като "пълна глупост", защото "Русия не ни е враг, но май само ние го разбираме".

"Не съм психиатър, за да коментирам "Величие", не съм специалист", заяви лидерът на "Възраждане", след като вчера в партията на Ивелин Михайлов се оформиха трусове. Причината за тях бе, че 8 от 10-те депутати от парламентарната му група се регистрираха, въпреки че Михайлов ги бил зарекъл да не го правят.

"Не знам защо смятате, че ние имаме нещо общо с другите партии. Ние сме "за" запазването на българския лев, те са категорично евроатлантически ориентирани. От "Величие" и МЕЧ ни обясняваха миналата седмица, че ние сме натовска държава и няма как сами да се защитаваме, та трябва да ни пази Америка. Ние от февруари говорим, че не трябва да се регистрираме, за да не помагаме на управляващите, те включително днес МЕЧ се регистрират. Ние виждаме само и единствено разлики с тях", допълни той.