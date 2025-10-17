15-годишната Магдалина от Шумен е открита жива и здрава

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Преустановява се издирването на 15-годишната Магдалина Ангелова, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен, цитиран от БТА.

При извършените действия от криминалисти на Районно управление – Шумен и колегите им в други областни дирекции, Магдалина Ангелова е установена жива и здрава, добавиха от полицията.

Към момента тя се намира на територията на друга областна дирекция, близките ѝ са уведомени. Ще им бъде предадена днес, допълниха от ОД на МВР в Шумен.

На 16 октомври Ася Йорданова - говорител на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен, обяви, че полицията издирва по молба на близките ѝ Магдалина Данчева Ангелова на 15 години от Шумен.