Боян Магдалинчев: Главният прокурор остава временно изпълняващ функциите, докато няма решение на КС

Висшият съдебен съвет отказа да поиска автентично тълкуване от Народното събрание по промените в Закона за съдебната власт, които ограничават изпълняващите функциите главен прокурор и председатели на върховни съдилища до шест месеца. Решението предизвика широк обществен и политически интерес, а представляващият ВСС Боян Магдалинчев обясни позицията на съвета пред NOVA NEWS.

„Сезирането на Народното събрание за автентично тълкуване е правомощие на пленума на Висшия съдебен съвет. Съдийската колегия реши да поиска тълкуване, но пленумът не го подкрепи, защото и двете колегии имат различни виждания за разпоредбата. Не става въпрос за неясен текст, а за различно тълкуване", обясни Магдалинчев.

Той уточни, че по отношение на главния прокурор и председателя на Върховния административен съд (ВАС) са взети отделни решения от различни колегии. „Изборът на Борислав Сарафов стана след прекратяване на мандата на Иван Гешев – това е правомощие на прокурорската колегия. Докато за ВАС мандатът на Георги Чoлаков изтече по естествен път – това е решение на съдийската колегия. Двете структури действат независимо една от друга", допълни той.

Магдалинчев подчерта, че няма съдебен акт, който да има задължителен характер и да обявява актовете на временно изпълняващия функциите главен прокурор за нищожни. „Върховният касационен съд има само разпореждания по конкретни случаи – те не са окончателни решения и нямат действие извън тях. Такова решение може да има само ако ВКС приеме тълкувателно решение с общозадължителна сила" каза той.

Относно възможността Народното събрание да даде яснота по казуса, Магдалинчев беше скептичен: „От 2017 година ВСС два пъти е искал автентично тълкуване от парламента. До днес няма отговор. Това е тяхно право, но ние не можем да ги задължим".

На въпрос защо не се провеждат избори за титуляр на ВАС, той отговори: „В закона е казано, че в гласуването участват само членове на ВСС с неизтекъл мандат. А всички изборни членове сме с изтекъл мандат. Няма кой да избере нов председател. Това е омагьосан кръг".

По повод легитимността на актовете на съвета, Магдалинчев заяви: „Върховният административен съд е единственият, който може да прецени дали актовете на ВСС са нелегитимни. До момента няма такова произнасяне".

По повод твърденията за търговия с правосъдие и връзките на Мартин Божанов (Нотариуса) и Петър Петров (Пепи Еврото) с магистрати, Магдалинчев призна, че специална комисия е извършила проверка, но без конкретен резултат: „Тя събра достатъчно информация, но не стигна до доказателства. Срокът изтече и не беше прието окончателно решение. Да, страшно е, ако се докаже, но само твърдения не са достатъчни".

В отговор на въпрос за докладите на Европейската комисия, които посочват политически влияния върху съдебната власт, Магдалинчев каза: „Политиците трябва да си гледат тяхната работа и да не се намесват в конкретни съдебни случаи. Съдилищата си гледат делата, прокуратурата си внася актовете. Ако има нарушения, има механизми за дисциплинарни производства".

По темата за зависимостите и реформата, той добави: „Пряка зависимост между магистрати и политици трудно може да се намери. Политиците имат инструмент – законодателството. Ако искат промяна, нека я направят там. Но нека не дирижират съдебната власт".