Обвиниха двама мъже, пребили майките си в София

Само за ден прокурори при Софийска районна прокуратура привлякоха към наказателна отговорност двама мъже, нанесли телесни повреди на майките си.
Първият случай е за това, че на 15.10.2025 г. около 21,30 ч. в жилище в гр. София обвиняемият Б.П. е нанесъл лека телесна повреда на 79-годишната си майка. Той е стискал и усуквал ръцете на жената, вследствие на което й е причинил множество кръвонасядания. Това съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура.
На същата дата в апартамент в град София, обвиняемият З.Н. е нанесъл множество удари с юмруци в главата и тялото на майка си и я е и дърпал за косата, като й причинил лека телесна повреда.
Деянията са извършени в условията на домашно насилие.
По случаите са образувани две досъдебни производства, като Б.П. е привлечен към наказателна отговорност. З.Н. е обвиняем.
С постановления на наблюдаващите прокурори Б.П. и З.Н. са задържани за срок до 72 часа.
Предстои да бъдат внесени искания в съда за определяне на мерки за неотклонение „задържане под стража" спрямо двамата обвиняеми.