ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кметът на Дубровник: В града кокаинът се шмърка на...

Времето София 15° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21520442 www.24chasa.bg

Обвиниха двама мъже, пребили майките си в София

1268
Юмрук СНИМКА: Pixabay

Само за ден прокурори при Софийска районна прокуратура привлякоха към наказателна отговорност двама мъже, нанесли телесни повреди на майките си.

Първият случай е за това, че на 15.10.2025 г. около 21,30 ч. в жилище в гр. София обвиняемият Б.П. е нанесъл лека телесна повреда на 79-годишната си майка. Той е стискал и усуквал ръцете на жената, вследствие на което й е причинил множество кръвонасядания. Това съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура. 

На същата дата в апартамент в град София, обвиняемият З.Н. е нанесъл множество удари с юмруци в главата и тялото на майка си и я е и дърпал за косата, като й причинил лека телесна повреда.

Деянията са извършени в условията на домашно насилие.

По случаите са образувани две досъдебни производства, като Б.П. е привлечен към наказателна отговорност. З.Н. е обвиняем.

С постановления на наблюдаващите прокурори Б.П. и З.Н. са задържани за срок до 72 часа.

Предстои да бъдат внесени искания в съда за определяне на мерки за неотклонение „задържане под стража" спрямо двамата обвиняеми.

Юмрук СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници