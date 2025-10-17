Задържаха под стража две жени, обвинени в измами

Окръжтният съд в Стара Загора взе мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо 33-годишната Е. С. и спрямо 68-годишната К. М, съобщиха от съда.

Двете жени са привлечени към наказателна отговорност за това, че в периода от януари 2025 г. до юли 2025 г., на територията на страната, се сговорили помежду си да вършат престъпления – измами, чрез които се цели да се набави имотна облага.

Спрямо тях е повдигнато и обвинение за това, че в периода от неустановена дата в края на май 2025 г. до 2 юли 2025 г. в Стара Загора, в съучастие като извършители, при условията на продължавано престъпление, на девет пъти, с цел да набавят за себе си и за другиго имотна облага чрез обява в социалната мрежа „Facebook" за отпускане на кредити и чрез кореспонденция по приложението „messenger" и по телефон, са възбудили и поддържали заблуждение у жена, че ще й бъде предоставен паричен кредит в размер на 50 000 лева, след като преведе сума в общ размер на 2103.00 лева, с което причинили на пострадалата имотна вреда.

Окръжният съд в Стара Загора прие, че събраните на този етап от наказателното производство доказателства позволяват направата на обосновано предположение, че Е. С. и К. М. са извършили престъпленията, за които са привлечени като обвиняеми. Отчитайки обстоятелството, че всяка от двете обвиняеми е привлечена към наказателна отговорност за две престъпления, това, че осъществяването им предпоставя конспиративност и висока степен на организираност между извършителите им, съдът прие, че съществува реална опасност по отношение на Е. С. и на К. М. да се укрият или да възпрепятстват действията по разследването.

Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба и/или протест пред Пловдивския апелативен съд в 3-дневен срок.