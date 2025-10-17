Мечка с две малки обикаля в смолянското село Чокманово /Видео/

Мечка с две малки мечета обикаля из смолянското село Чокманово. Селото е на 12 км от Смолян, а мечките са заснети на главния път, който води до още 7-8 села от коритото на река Арда. На видеоклип, заснет от движещ се автомобил, се вижда как мечките тичат по пътя близо до входната табела на селото. „Видях, че минава покрай моята кола на клипа. Хора споделят, че са ги видели и в друга махала да се разхождат", каза Иван Иванов, който живее в началото на селото. Възрастните от Чокманово коментират, че в гората тази година няма никаква храна и гладните мечки слизат в населените до къщите да ядат и натрупат телесна маса за зимен сън.

Случаят в Чокманово идва след серия от подобни посещения на мечки в други населени места в Родопите- Доспат, Бръщен, Триград, Лясково, Славейно, Могилица. Хората в тях са притеснени, че всеки момент могат да срещнат мечки.