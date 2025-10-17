ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кметът на Дубровник: В града кокаинът се шмърка на...

Времето София 15° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21520598 www.24chasa.bg

Мечка с две малки обикаля в смолянското село Чокманово /Видео/

Валентин Хаджиев

[email protected]

1012
Мечките са заснети на главния път в Чокманово, който води и към селата от коритото на река Арда.

Мечка с две малки мечета обикаля из смолянското село Чокманово. Селото е на 12 км от Смолян, а мечките са заснети на главния път, който води до още 7-8 села от коритото на река Арда. На видеоклип, заснет от движещ се автомобил, се вижда как мечките тичат по пътя близо до входната табела на селото. „Видях, че минава покрай моята кола на клипа. Хора споделят, че са ги видели и в друга махала да се разхождат", каза Иван Иванов, който живее в началото на селото. Възрастните от Чокманово коментират, че в гората тази година няма никаква храна и гладните мечки слизат в населените до къщите да ядат и натрупат телесна маса за зимен сън.

Случаят в Чокманово идва след серия от подобни посещения на мечки в други населени места в Родопите- Доспат, Бръщен, Триград, Лясково, Славейно, Могилица. Хората в тях са притеснени, че всеки момент могат да срещнат мечки.

Мечките са заснети на главния път в Чокманово, който води и към селата от коритото на река Арда.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници