Бойко Борисов: Партията категорично не иска избори, предлагам да поема цялата тежест върху себе си (Видео)

Днес щях да поискам оставката на Митов, но шефа на полицията в Пазарджик е подал оставка, спаси кожата, каза Борисов

Партията не иска избори. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на съвместен брифинг с премиера Росен Желязков.

"Резултатите от докладите на областните координатори показват, че никой не иска да ходи на избори, включително и от ГЕРБ", каза още той.

"Няма да забравя, когато седнахме в специалната стая в парламента с Кирил Петков и Делян Пеевски, за да водим разговор със Зеленски. Тогава те не знаеха ли кой кой е на тази маса", попита Борисов.

"Преди предложих Атанас Атанасов да стане шеф на ДАНС, Кирил Петков беше против", заяви лидерът на ГЕРБ.

"Единственият, който подкрепи правителството, беше Пеевски. Аз от 20 години го познавам и знам на какво мога да разчитам и знам, че си държим на думата. С Пеевски трябва да си говорим право в очите с кое сме съгласни и с кое не сме", каза още той.

Днес щях да поискам оставката на Даниел Митов, но директора на Пазарджик (б.р. - шефа на МВР-Пазарджик ст. комисар Даниел Бараков) си е подал оставката. Спаси кожата" заяви Борисов.

"Моето предложение - да поема цялата тежест върху себе си. Ако партията иска избори - утре отиваме на избори. Но партията категорично заявява, че не иска избори", посочи лидерът на ГЕРБ.

"Гарантирайте едно преминаване през първия бюджет в еврото. Трябва стабилност, стабилност в парламента. Ако ИТН и БСП, са окей, каните и говорим. Всеки месец ще правим по едно такова събиране. Понеделник, каниш ги. И "не" е отговор и "да" е отговор", обърна се Борисов към Желязков.

"В българския парламент няма нито спокойствие, нито здрав разум и това се пренася върху обществените настроения. Нужно е обществото да се успокои, а изборите със сигурност няма да доведат до това", каза Желязков.

"Търсенето на ясно мнозинство за подкрепата на всички действия, които биха гарантирали активното ни участие в европейския дневен ред, е единствената предпоставка кабинетът да може да свърши своята работа", посочи министър-председателят.

"Изборите в Пазарджик са лакмуса за това, че коалицията има нужда от сериозен разговор. Трябва да го проведем за това отговорността да не се носи само от ГЕРБ", посочи Желязков.

"За нас е важно да политическа отговорност, еднаква за всички. Предстоят нови разговори в понеделник", посочи той.

Очаквайте подробности.