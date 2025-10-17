ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Манолов: Работещите пенсионери не трябва да получават пенсия

Димитър Манолов СНИМКА: Румяна Тонева

Работещите пенсионери не би трябвало да получават пенсия, защото тя е заместващ, а не съпътвстващ доход.

Който има сили да работи и след пенсионна възраст, нека работи, но не е редно да взима и пенсия, и заплата, заяви по БНТ лидерът на "Подкрепа" Димитър Манолов, който подчерта, че това е принципно положение, макар че на него не му отива да говори такива неща.

Ние нямаме проблем с това да не се плащат осигуровките на държавните служители, защото, когато държавата започна да ги плаща, те бяха извадени от заплатите. Заплатите бяха намалени, за да се поемат осигуровките, обясни синдикалистът.

По думите му, ако сега държавата спре да плаща осигуровки, те трябва да се върнат обратно в заплатите. А това означава, че ще се повишат парите при осигурително събитие, обясни лидерът на КТ "Подкрепа".

