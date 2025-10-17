Над 19 000 дка гори са засегнати от пожари в Северозапада

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общо 105 горски пожара са регистрирани на територията на Северозападното държавно предприятие (СЗДП) Враца от началото на годината до 14 октомври, съобщиха от предприятието. Те са били на площ от 19 399 дка, от които 665 дка са били върхови пожари, обхващащи цялата гора, информира БТА.

Като площ най-много са засегнатите гори в област Видин – общо 11 157 дка, в това число 70 дка от върхови пожари. Следва област Монтана с 2666 дка, в това число 429 дка върхови пожари, област Ловеч с 2283 дка, Враца – с 1410 дка, Плевен – 1312 дка, в т.ч. 162 дка върхови пожара и София област с 571 дка.

Като брой пожари най-много са били тези във Врачанско – 29 и Видинско – 25, казаха още от СЗДП Враца.