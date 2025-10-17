Мобилен пункт събира опасни отпадъци от домакинствата в Панагюрище

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Днес Община Панагюрище организира кампания за предаване на опасни отпадъци от домакинствата.

Мобилният пункт е разположен на паркинга до сградата на Общината във времето от 10:00 до 16:00 часа.

Жителите на община Панагюрище могат да предават безвъзмездно следните групи опасни отпадъци, образувани в домакинствата: лекарства с изтекъл срок на годност, живачни термометри и уреди, съдържащи живак, бои и лакове, разредители, строителна химия, домакински препарати, фотографски и други химикали, мастила и тонери, пестициди и препарати срещу хлебарки и други вредители, както и замърсени опаковки.

Когато се ограничи попадането на опасни отпадъци в общия поток битови отпадъци, се очаква да се намали общото количество на смесените битови отпадъци и да се ограничи замърсяването на околната среда, с което да се осигури безопасност за хората.