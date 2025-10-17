Задържан за пране на пари от порно в Пловдив само помагал на моделката, не разбирала от компютри

Единият от обвиняемите не знаел дали тази дейност е законна, или не

Свидетелката Надежда Атанасова сама е казала, че регистрацията ѝ в сайта за възрастни е направена по нейно желание. Помолила клиента ми Митко Бошнаков да ѝ помогне, понеже не била много на ти с компютрите.

Това заяви пред Пловдивския апелативен съд адвокат Йордан Давчев, който защитава един от обвинените за участие в организирана престъпна група за пране на пари от порно. По думите му сметката, по която са постъпвали средствата от сайта, била на името на Атанасова, Митко нямал пълномощно и нямало как английската банка да го остави да я ползва, щом не е негова. По думите на адвокат Давчев нямало данни да са правени профили на други жени или клиентът му да е агитирал някоя да се снима. Бошнаков казал на една от разпитаните свидетелки, че от тази платформа може да изкарва пари, но без да я кара да създава порнографско съдържание.

Йордан Давчев обясни още, че Митко не знаел дали дейността му е незаконна, или не. Тъй като 22-годишният пловдивчанин живял 16 г. във Великобритания, там той научил за съществуването на въпросния сайт. В Англия качването на снимки и видеа със сексуално съдържание било напълно легално и младежът не подозирал, че всъщност може да извършва престъпление. Освен това първият сигнал срещу него бил подаден от Надежда, с която поддържали приятелски отношения до момента в който тя разбрала, че той се е оженил за друга жена и чака дете, а нейният профил бил създаден в Англия.

Адвокат Давчев разкри още, че за последната година клиентът му платил над 150 хил. лв. данъци. Съответно не било странно, че е купил един апартамент на майка си за 75 000 евро, документи за което бяха представени от прокуратурата. Защитниците на останалите четирима задържани Атанас Благоев, Асен Бошнаков и Петър Палазов също критикуваха обвиненията като недостатъчно добре обосновани. "Как да обясня какво означава "особено големи размери" на моя доверител, като няма цифра? Как да кажа на кого е прал пари, като едно именце няма посочено", попита адвокат Зоя Тошкова, която представлява Благоев. Мъжът има чейндж бюро и според обвинението е участвал в прането на парите от порносайта. Според защитничката прокуратурата трябвало да бъде много по-конкретна. Същото каза и един от адвокатите на Асен Бошнаков Кирил Николов, по думите на който от обвинителния акт клиентът му не можел да разбере за какво са го привлекли към наказателна отговорност.

"Твърди се, че Бошнаков е участвал в ОПГ, но няма яснота каква е връзката между лицата. Няма яснота с каква деятелност имал намерение да извършва пране на пари. Няма никаква яснота и по обвинението за данъчното престъпление", заяви Николов. По думите му прокуратурата твърдяла, че става въпрос за деяние с особено големи размери, тъй като клиентът му не подавал данъчни декларации за двете си фирми, но такива всъщност имало.

Защитниците обясниха също, че при повдигането на допълнителните обвинения на клиентите им преди два дни са били изнудени да дойдат, защото иначе щели да бъдат назначени служебни адвокати. "Това говори, че прокуратурата също е на мнение, че няма достатъчно доказателства и вие само на база обвиненията ще ги оставите зад решетките", каза Йордан Давчев.

Четиримата задържани поискаха да бъдат пуснати на свобода. От тях обяснения пред магистратите даде единствено Петър Палазов, който категорично заяви, че няма връзка с останалите. "Аз съм достоен човек. 30 г. работя тази работа и който и да питате ще каже, че никога не съм подвел никой и не върша престъпления. Всяка година си плащам данъците", заяви той.

Съставът се оттегли на тайно съвещание, за да определи мерките за неотклонение.



