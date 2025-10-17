Протест пред съда в Плевен, искат справедливост за смъртта на Сияна

Десетки се събраха на пореден протест пред Съдебната палата в Плевен с искане за справедливост по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна.

Младите хора бягат от България, защото няма спасение, не виждаме бъдеще, каза участник в протеста, който е баща на 6-годишно дете. Тук съм за пореден път, за да изразя своята съпричастност с всички родители, преживели такава загуба, допълни той пред БТА.

За да има промяна, трябва да сме постоянни в действията си и да не се отказваме. Трябва натиск и резултати ще има, колкото и да не вярваме в съда и справедливостта в България, каза Борислав Цветанов, също участник в протеста. По думите му е нужно хората да се отзовават на организираните протести, за да се очакват резултати.

Очакваме справедлива присъда, знае се какво е станало, не знам защо се бавят, каза бабата на Сияна Стоянка Ламбева. Тя допълни, че подкрепата на хората, които се събират пред Съдебната палата преди всяко заседание по делото, ѝ дават сила и увереност за справедливост.

Бащата на 12-годишната Сияна Николай Попов съобщи пред събралите се граждани, че експерт по делото проф. Станимир Карапетков е близък с един от адвокатите на обвиняемия. Това е поредното доказателство какво се случва в нашата съдебна система. Десетки дела са манипулирани по този начин, за което ще подам сигнал до министъра на правосъдието и ще поискам пълна проверка по всички дела, по които Явор Нотев е бил адвокат, а Станимир Карапетков е бил вещо лице, заяви Попов.

Корупцията унищожава не само Плевен, корупцията унищожава цяла България. Сияна загина заради корупция, ако нямаше корупция, този шофьор нямаше да си позволи да кара така. Ако нямаше корупция, изпълнителите на пътя, щяха да го направят качествено, а не в този вид, в който беше, добави Попов. Той каза още, че ще поиска от съда отвод по делото на вещото лице като ще представи документи като доказателства.

Нямам никакви лични отношения и ми е обидно да отговарям на такива въпроси, каза пред медиите адвокат Нотев, помолен за коментар на твърденията на Николай Попов. Имам отношения с много магистрати, експерти, много колеги, това ми е работата, допълни той.

Делото днес продължава с разпит на явилите се в съдебната зала двама свидетели и две вещи лица.

Сияна загина при пътен инцидент на 31 март тази година в участък от пътя Бяла – Ботевград. Катастрофата стана между тежкотоварен камион, управляван от обвиняемия по делото и лек автомобил, зад волана на който е бил дядото на детето.