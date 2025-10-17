ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"ДПС-Ново начало": С „Лади" и „Москвичи" със сини лампи Радев иска да си прави ПР на гърба на НСО

1912

Забрана за предоставянето на лични автомобили от физически лица на Националната служба за охрана, както и забрана за оборудването на лични автомобили като коли със специален режим на движение, предвиждат внесените от ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО промени в Закона за НСО, пишат в позиция от партията.

Националната служба за охрана е високоспециализирана структура, която е призвана да гарантира сигурността и неприкосновеността на държавните органи и институции. Затова законодателят е длъжен да гарантира условията и свободата за професионално изпълнение на задълженията от служителите й, посочва от "ДПС-Ново начало".

Продължаващите опити на Румен Радев да ползва НСО като евтина ПР-платформа са унизителни спрямо служителите и професионалистите й и подронват авторитета на службата, казват още в позицията. 

С тези промени се цели предотвратяването на реализацията на поредната провокация от страна на Румен Радев - да направи поредния елементарен популистки трик – „Лади", „Москвичи" и други подобни коли, украсени със сини буркани или светлини на коли със специален режим на движение да возят него, семейството му и личния му антураж, завършват позицията "ДПС-Ново начало".

