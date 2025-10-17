ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кметът на Дубровник: В града кокаинът се шмърка на...

Мъж от Враца свали от кола пиян шофьор, криволичел из улиците на града

Валери Ведов

Във Враца съвестен шофьор забелязал,че водач пред него се движи доста неадекватно и да криволичи по пътното платно на крайречния булевард, създавайки опасност за другите на пътя и за пешеходците. За да предотврати тази опасност той изпреварил криволичещата кола и принудил шофьора й да спре.

Между двамата водачи възникнал скандал след като препречилият се с колата си водач усетил мирис на алкохол в спреният си колега, той успял веднага да подаде сигнал до полицията. Пристигналите униформени веднага установили с дрегер, че 56-годишният мъж е с 1,16 промила алкохол. Съставен му бил акт по Закона за движение по пътищата, но не се съобщава дали е бил задържан от полицията.

