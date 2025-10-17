Мъж от Враца свали от кола пиян шофьор, криволичел из улиците на града

Във Враца съвестен шофьор забелязал,че водач пред него се движи доста неадекватно и да криволичи по пътното платно на крайречния булевард, създавайки опасност за другите на пътя и за пешеходците. За да предотврати тази опасност той изпреварил криволичещата кола и принудил шофьора й да спре.

Между двамата водачи възникнал скандал след като препречилият се с колата си водач усетил мирис на алкохол в спреният си колега, той успял веднага да подаде сигнал до полицията. Пристигналите униформени веднага установили с дрегер, че 56-годишният мъж е с 1,16 промила алкохол. Съставен му бил акт по Закона за движение по пътищата, но не се съобщава дали е бил задържан от полицията.