Даниел Митов: Химикалката за смяна на министри и преговори е в премиера

Малко след като стана ясно, че вътрешният министър Даниел Митов е "спасил кожата" (по Бойко Борисов - б.р.) с отстраняването на шефа на полицията в Пазарджик, той излезе от заседанието на изпълнителната комисия с обяснението, че бърза за срещи.

"Ясно е, че след изборите трябваше да се направи тази смяна и да се назначи проверка. Това сме направили", заяви той. А на въпрос дали ще има смени на министри Митов, който е и зам.-председател на ГЕРБ заяви, че не може да отговори - "химикалката е в премиера за смяна на министри и преговори".

На въпрос защо Борисов е намекнал, че има пасиви от това, че Митов е шеф на МВР, той отбеляза, че "всеки си тълкува какво е искал да каже лирическият герой". "Г-н Борисов каза: откъде накъде трябва да се търси от г-н Митов, който е вътрешен министър при положение, че има вътрешно министерство, което трябва да си върши работата. Затова съм назначил проверка, затова съм отстранил полицейския началник. Оставката ми не е на дневен ред", каза министърът.

Тепърва предстоят преговори, лаконичен бе той за бъдещето на кабинета "Желязков". Той цитира Борисов и Желязков - че трябва да се работи за осигуряване на стабилно мнозинство, това обаче зависело от премиера и преговорите.

"Когато са готови, когато има някаков разбирателство, ако има такова, тогава премиерът ще излезе и ще каже какъв е резултатът, заяви Митов.

Преди минути лидерът на ГЕРБ обяви, че партията категорично не иска да се ходи на нови избори и заяви готовност да поеме отговорността за подобно решение. "Единственият, който излезе и каза ясно, че подкрепя това правителство, е господин Пеевски, другите се скриха. Искате да кажа сега, че каня "Новото начало" и да спекулирате с това. Иначе другият вариант е избори", заяви Борисов. Подчерта още, че познава лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски от 20 години и той се съобразявал, когато каже "Не", Борисов - също.

По-рано днес от парламента Пеевски също даде знак, че мнозинството ще удържи. "Избори няма да има, това съм го казал отдавна. Едно мога да кажа на чичо Румен (президентът Румен Радев- б.р.) да връща кетъринга и шампанското, купонът се отменя", заяви той.