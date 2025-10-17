ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

13 000 младежи са се отказали да учат по финансови причини

42 800 са младите българи, които някога са започвали да учат за степен на образование или професионална квалификация, но не са я завършили или в момента са прекъснали за една или повече години. Това са 3,5 на сто от анкетираните от Националния статистически институт хора на възраст 15 - 34 г., информира БТА. От тях 5800 са предпочели да работят, 8800 са напуснали или прекъснали образование по причини, свързани с образователната система, 13 000 - по финансови причини и 15 200 - по други причини.

Това показват данни на Националния статистически институт от включения към Наблюдението на работната сила през 2024 г. модул "Младите хора на пазара на труда", обхващащ хора на възраст от 15 до 34 навършени години включително. Проучването е съфинансирано от Европейската комисия, съобщи НСИ на интернет страницата си.

От анкетираните по модула заети на възраст 15 - 34 навършени години с придобита специалност при завършване на най-високата степен на образование, 58,5 на сто посочват голямо или много голямо съответствие на специалността с характера/естеството на основната им работа.

