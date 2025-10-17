Разследват голям пожар в склад за дрехи втора употреба в Шумен

Образовано е досъдебно производство за пожар по непредпазливост в складово помещение в Шумен, в което се съхраняват дрехи втора употреба, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Сигнал за пожара е приет в 00:47 часа на 16 октомври. Съобщено е, че гори склад в южната част на Индустриалната зона в кв. „Тракия". На място са пристигнали шест противопожарни екипа с 19 огнеборци, които успели да погасят пламъците с помощта на 145 тона вода.

Унищожени са около 400 кв.м. покривна конструкция, шест метални врати, около 200 тона дрехи втора употреба, един тон обувки втора употреба и преса за балиране на дрехи. Спасени са 10 тона дрехи. Причините за възникване на пожара са в процес на установяване, уточниха от пресцентъра на полицията в Шумен.

От 14 януари до 14 август 2025 година в областта са регистрирани 885 произшествия, а за същия период на миналата година– 880. От 1 юли до 14 август т.г. броят им е 304, а за същия период на 2024 година – 286, около една трета от общия брой произшествия, съобщава БТА като се позовава на началника на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Шумен главен инспектор Красимир Колев. В изпълнение на Закона за защита при бедствия от областния управител на Шумен Катя Иванова също са предприети множество дейности по превенция и предприемането на мерки от страна на отговорните институции за недопускане на пожари.