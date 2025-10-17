ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Застреляха президента на тим от Кипър

Млад мъж нападна полицай в Никола Козлево

Мъж на 20 години от Никола Козлево е задържан в полицейския арест в Каолиново за нарушаване на обществения ред, осуетяване на полицейска проверка и нанесена телесна повреда на служител на реда, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Малко преди 23:00 ч. на 15 октомври полицаи от Каолиново със служебен автомобил патрулирали в Никола Козлево. В централната част на селото забелязали мъж, който се придвижвал с каруца, в която имало тонколона и звучала силна музика. Последвали го, подали му звуков и светлинен сигнал, за да преустанови движението си, като успели да го спрат малко по-късно в селото.

Мъжът отказал да представи документ за самоличност, държал се грубо и арогантно, посочват от полицията. Той нанесъл удар с юмрук на единия полицай, продължил да се държи непристойно и да оказва съпротива. При опит да бъде задържан той избутал полицейските служители и избягал, но по-късно е установен.

Криминално проявеният 20-годишен местен жител е задържан за срок до 24 часа в полицейския арест в Каолиново. След медицински преглед на единия полицай е установено, че служителят на реда има фрактура на глезена.

Образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава под надзора на Прокуратурата.

