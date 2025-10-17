Ивайло Мирчев пита Борисов: Къде е програмата за управление

Пеевски е решил ситуацията, а Борисов само резонира след него, подозира съпредседателят на "Да, България"

По-малко от половин час след като Бойко Борисов обяви, че ПП-ДБ са виновни за ситуацията с настоящото мнозинство зад кабинета "Желязков" и включването на ДПС - Ново начало" съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев реагира във фейсбук.

"Посланието на Борисов, че „пуска" Пеевски през централния вход, понеже ПП–ДБ не са го подкрепили, е изцяло фалшифицирано. Да припомним: за условията, при които бихме подкрепили управленско мнозинство, Борисов нямаше топки, затова прекрати преговорите през декември и от страх отказа да изгради санитарен кордон спрямо голямото "Д", настоя депутатът през публикация в социалните медии.

Той напомни, че още в четвъртък лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски обяви, че в понеделник ще се водят разговори за нова четворна коалиция, а днес, преди изказването на Борисов - че избори няма да има.

Пеевски е решил ситуацията, а Борисов само резонира след него, обобщи Мирчев.

"От ДБ ще продължим да настояваме бюджет 2026 да е с дефицит, съответстващ на изискванията за еврозоната, и без повишаване на данъци и социални осигуровки. Нещо, което видимо изглежда проблем за Борисов и задача, с която неговият кабинет не може да се справи", добавя още депутатът.

Според него "олевяването на ГЕРБ под въздействието на турбо-лявата популистка платформа на Пеевски" ще продължи и окончателно ще заличи профила им на център-дясна партия.

"С голяма вероятност „Новото начало" ще получи Бюджетната комисия и още няколко поста и ще се развихри с политики като „магазини за хората" и със злоупотреби с капиталови разходи с онези, които са се снимали във фотостудиото", прогнозира Мирчев.

"Промени в кабинета няма да има, но в парламента ще се раздадат капии, а постове като в Бюджетната комисия и зам.-председател на парламента са сигурни опции към момента. Така отпадат и последните елементи на санитарния кордон — „Новото начало" да няма ръководни позиции в парламента. Борисов изцяло го отмени", заяви съпредседателят на "Да, България".

Той иронизира и думите на Борисов, че с Пеевски си вярвали. "Дават си дума и един на друг и действат. Това знаем какво означава. Пеевски нарежда и Борисов изпълнява", коментира депутатът.

Мирчев завършва с въпроса къде са програмата за управление и споразумението — ще има ли изобщо такива за новата четворна коалиция, или "сутрешните кафета и пури между двамата ортаци ще чертаят посоката на управлението".