Пуснаха на свобода трима от арестуваните в Пловдив за пране на милиони от порносайт

Само Митко Бошнаков остава зад решетките, можело да забегне в чужбина

На свобода с най-леката мярка за неотклонение "Подписка" излизат Ангел Благоев, Асен Бошнаков и Петър Палазов, обвинени за участие в организирана престъпна група за пране на пари от порносайт. Апелативният съд в Пловдив отмени арестите на тримата с оглед степента на обоснованост на вината им. Зад решетките остава само четвъртият задържан Митко Бошнаков, тъй като според магистратите съществува реална опасност младежът да се укрие или да извърши ново престъпление в противен случай, понеже близките му живеят в Англия, а той често пътува. Съдиите са на мнение, че бременната му жена не би го спряла да замине.

Според обвинението част от групата набирала еротични моделки, които да създават порнографско съдържание и да го публикуват в голяма международна платформа, като така генерирали милиони долари печалба. След това мъжете насочвали парите към свои сметки и купували имоти, луксозни автомобили и злато.

В хода на заседанията за определяне на мярка за неотклонение стана ясно, че една от жените подала сигнал за случващото се, след като разбрала, че Митко Бошнаков се оженил за друга. В показанията си обаче посочила, че профилът ѝ в платформата за възрастни бил създаден по нейно желание и никой не я принуждавал. Адвокатите на четиримата задържани критикуваха действията на прокуратурата, като според защитниците обвиненията не били достатъчно конкретни.