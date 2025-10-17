Асен Василев: Бойко Борисов капитулира пред Пеевски

В 25-минутен моноспектакъл, Бойко Борисов капитулира напълно пред Пеевски с думите: "Аз като кажа нещо - Пеевски се съобразява. Той като каже нещо - аз го изпълнявам."

Този кратък коментар направи във фейсбук лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев малко след като Бойко Борисов открито заяви, че правителството и подкрепящите го партии трябва да седнат на разговори и с "ДПС - Новото начало.

Днес лидерът на ГЕРБ обяви, че партията категорично не иска да се ходи на нови избори и заяви готовност да поеме отговорността за подобно решение. "Единственият, който излезе и каза ясно, че подкрепя това правителство, е господин Пеевски, другите се скриха. Искате да кажа сега, че каня "Новото начало" и да спекулирате с това. Иначе другият вариант е избори", заяви Борисов. Подчерта още, че познава лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски от 20 години и той се съобразявал, когато каже "Не", Борисов - също.

По-рано днес от парламента Пеевски също даде знак, че мнозинството ще удържи. "Избори няма да има, това съм го казал отдавна. Едно мога да кажа на чичо Румен (президентът Румен Радев- б.р.) да връща кетъринга и шампанското, купонът се отменя", заяви той.