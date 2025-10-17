Почина братът на Цветан Цветанов

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Починал Людмил Цветанов, брат на бившия вътрешен министър Цветан Цветанов. Това стана ясно от негова фейсбук публикация.

"Почивай в мир, братко...

Ти ще останеш завинаги в сърцето ми — с усмивката и добротата!

Болката е голяма, но споменът за теб ще живее винаги!", гласи поста на Цветан Цветанов.