Почина братът на Цветан Цветанов

6168
СНИМКА: Pixabay

Починал Людмил Цветанов, брат на бившия вътрешен министър Цветан Цветанов. Това стана ясно от негова фейсбук публикация.

"Почивай в мир, братко...

Ти ще останеш завинаги в сърцето ми — с усмивката и добротата!

Болката е голяма, но споменът за теб ще живее винаги!", гласи поста на Цветан Цветанов. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

СНИМКА: Pixabay

