Разследват нападението над медицинската сестра в Разлог

С постановление на прокурор от Районна прокуратура – Благоевград е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 131, ал. 2, т. 3, вр. чл. 130, ал. 1 от НК – причиняване на телесна повреда на медицински специалист при изпълнение на службата му.

На 12.10.2025 г. в помещение в сградата на Филиала за спешна медицинска помощ в гр. Разлог на медицинската сестра Е.Г. били нанесени удари при изпълнение на служебните й задължения. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – София.

Пострадалата била блъскана и вследствие на нападението получила мозъчно сътресение, хематоми на главата и десния лакът.

Наблюдаващият прокурор е дал подробни указания на разследващия орган - провеждане на разпити на пострадалата и свидетели, разпознавания на лица при възникнала необходимост, както и детайлно изясняване на механизма на причиняване на телесните увреждания, използвани средства, назначаване на медицински експертизи.

При установяване на извършителя/извършителите на деянието и събиране на достатъчно доказателства за виновността му/им ще бъде изготвено и предявено постановление за привличане в качеството на обвиняем.

Разследването продължава под надзора на Районна прокуратура – Благоевград.