"Да, България": Борисов се уплаши, избра да управлява с Пеевски и със слабо правителство

Има огромна опасност за страната ни, защото вървим към мека диктатура, към това "ДПС-Ново начало" окончателно да овладее цялата власт в България, заяви Ивайло Мирчев

БСП се е предала и е изцяло в лапите на Пеевски. Става дума за труп, който е на изкуствено дишане, коментира той

Бойко Борисов връчи мандата за управление на Делян Пеевски, този коментар на извънредна пресконференция съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев, който отбеляза, че новата коалиция очевидно ще бъде от 4 партии.

Той настоя да разсее "една от лъжите, които Борисов изрече" - че ПП-ДБ не са поставили условия и, че не са протегнали ръка, за да влязат в подобно управление. "Направихме го, и нашите условия ги сложихме на масата още миналата година - Пеевски да бъде вън от всякакво влияние от институциите и да не се докосват до управлението на страната. Борисов тогава се уплаши, избра да управлява с Пеевски, избра си слабо правителство и продължава в същия дух. Вече окончателно признава, че се познават от 20 г. и, че изпълнява повелите на Пеевски", заяви депутатът.

По-рано днес Бойко Борисов открито заяви, че правителството и подкрепящите го партии трябва да седнат на разговори и с "ДПС - Новото начало". А в ГЕРБ никой не искал нови предсрочни парламентарни избори. По-рано днес темата лаконично коментира и Асен Василев, който е лидер на коалиционния им партньор "Продължаваме промяната". В 25-минутен моноспектакъл, Бойко Борисов капитулира напълно пред Пеевски с думите: "Аз като кажа нещо - Пеевски се съобразява. Той като каже нещо - аз го изпълнявам", написа той във фейсбук.

"Истината е, че има огромна опасност за страната ни, защото вървим към мека диктатура, към това "ДПС-Ново начало" окончателно да овладее цялата власт в България", заяви Мирчев. Според него дали ДПС - НН ще има министри, или не, вече не е толкова важно, защото самият Борисов е казал: „Когато Пеевски иска нещо от мен, аз го изпълнявам",

БСП и ИТН също били изцяло под контрола на Делян Пеевски, затова "ни очаква управление с водач на страната Делян Пеевски през следващите години". Мирчев отхвърли и обвиненията, че ДБ са "докарали Пеевски" - като тръгнали да правят правителство "зад рамото на Борисов се подаваше главата на Пеевски".

Според Мирчев за управляващите политическа криза няма.

Отбеляза, че БСП не са защитили собствения си председател на Народното събрание - Наталия Киселова изглежда ще бъде сменена. Дори комунистите днес не са като комунистите едно време, които единственото, кеото поне правеха е понякога да отстояват някакви цели. БСП се е предала и е изцяло в лапите на Пеевски. Става дума за труп, който е на изкуствено дишане", каза съпредседателят на "Да, БГ".

"Жертвата на шефа на МВР - Пазарджик е само компенсация за това, че за пореден път Борисов не може да вземе главата на вътрешния министър, след като правилно бе установил, че той обслужва изцяло Делян Пеевски. Пеевски му каза - не, няма да я взимаш, и това не се случи", заяви той. Поредното искане от страна на Борисов за тази оставка било, защото Борисов виждал, че МВР е изцяло под властта на Пеевски и се опитвал да "откъсне опашката", но не му се получавало. Не само на тези избори, и преди това МВР работеше за Делян Пеевски, настоя той.

"Да, БГ" ще отстояват десни мерки за бюджета и искат бюджетен дефицит от 3%, да не се вдигат осигуровки или данъци.

Кабинет, който е на Делян Пеевски, не може да очаква подкрепа от ДБ.