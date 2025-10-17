Изпълнението на бюджета на Община Шумен към 30.09.2025 г. е в размер на 137 661 546 лв. Спрямо същия период на 2024 г. е постигнато по-високо изпълнение с 4%. Уточненият годишен план за първите девет месеца е 216 млн. лв., което е с 30 милиона повече от първоначално приетия бюджет за 2025 г. Бюджетът е стабилен. Местните данъчни и неданъчни приходи са 75 % изпълнени или това са общо 30 684 556 лв.

Тава стана ясно на брифинг в Община Шумен в петък, даден от заместник-кмета по бюджет и финанси Бейнур Ахмед, директора на дирекция „Бюджет, финанси и работна заплата" Десислава Петрова и началника на отдел „Бюджет и ТРЗ" Силвия Мирчева.

В Общината са постъпили 89% данъчни приходи по плана за 2025 г., като най-добра е събираемостта на данък МПС – 93%, данъка за недвижимите имоти – 88 % и данъка придобиване – 87%, цитира данните заместник-кметът, посочвайки, че данъчните приходи са стабилни и почти напълно реализирани.

Неданъчните приходи също са с висок процент на изпълнение - 17 млн. лв. или 66 % спрямо бюджета за 2025 г., уточни той и допълни, че се отбелязва висока е събираемост на общинските такси – 81 %, като Такса битови отпадъци е събрана в размер на 8,634 млн. лева.

Десислава Петрова посочи, че Община Шумен е получила за периода средства за финансиране на европейските проекти в размер на 4 532 899 лв., като изброи:

• Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините, финансиран по НПВУ;

• Устойчива градска мобилност в общините Шумен и Търговище;

• Енергийно обновяване на многофамилни жилищна сграда в град Шумен;

• Изграждане и оборудване на нова здравно-социална услуга за резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства на територията на община Шумен – с. Царев брод;

• Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Шумен и др.

По отношение на дълга Петрова уточни, че се плащат средства в размер на 1,53 млн. лева по главниците на двата кредита, като единият е за асфалтирането на улици в града и селата, а другият – за ремонта на Летния театър. Общо двата кредита са 20 млн. лв.

По отношение на разходите Силвия Мирчева посочи, че към 30.09.2025 г. те са в размер на 137 661 546 лв. За Капиталовата програма тя уточни, че са предвидени 40 млн. лв., разплатени са 16 млн. лв., а в момента се изпълняват няколко проекта, по които ще се плаща до края на годината – напр. ремонтите на улиците „Дедеагач", „Червена роза", „Лозенград", „Оборище" и др. за около 3,3 млн. лв. По Капиталовата програма се изпълняват и редица други проекти, по които са предвидени плащания, добави тя. Десислава Петрова също допълни, че са закупени стълбове за улично осветление, автовишка, малогабаритна техника за общинските предприятия, компютри, доизграждане на урнова стена в гробищния парк, климатична система за ученическия стадион и др. разходи.

Община Шумен получи и разплати 11 мил. лева по Общинската инвестиционна програма по реда на чл. 113 от ЗДБРБ за 2025 г., се посочи още на брифинга, като бяха изброени изграждането на закрития спортен басейн с разплатени 8 млн. лв. или 90 % от сумата, реконструкция на уличния водопровод по ул. „Г. С. Раковски", рехабилитация и реконструкция на ул. „Северна", за която са платени 1,3 млн. лв. и остават за изплащане около 1 млн. лв., както и изграждането на локално платно по ул. „Марица" за 1,7 млн. лв., за което остава да се изплатят още 300 хил. лв. Направили сме заявки за още плащания и ги очакваме до края на годината, каза Петрова. На въпрос тя отговори, че по Инвестиционната програма за общински проекти има сключени 39 споразумения и по тях се работи ускорено, посочи Д. Петрова.

Заместник-кметът напомни, че крайният срок за плащане на втора вноска за данъка върху недвижимите имоти, таксата за битовите отпадъци и данъка върху превозните средства е до 31 октомври 2025 г. След тази дата на неплатилите ще се начислява лихва. Същият е и срокът за плащане на четвърта вноска от патентния данък, напомни той.

От 1 ноември влиза в сила Решение на Общинския съвет за новия размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници, който е 400 лв.

Бейнур Ахмед обобщи, че са направени разяснителни срещи по селата и кварталите на града за влизането в сила на еврото и новата основа за начисляване на Такса битови отпадъци от 1 януари 2026 г. Предложението за базата на таксата ще бъде внесено за разглеждане на сесията на Общинския съвет. Всички системи на Община Шумен са подготвени за разплащане с евро и ще работят без проблеми от 1 януари, увери още заместник-кметът по бюджет и финанси.