След 1:10 България се смъкна до 91-а в света

Български и унгарски университети ще правят съвместни програми

Проф. Миглена Темелкова

63-ма ректори от Унгария пристигат у нас през януари, договори го проф. Миглена Темелкова

Ректори от 63 унгарски университета и представители на фондациите, които са настоятели на част от унгарските университети, ще посетят през януари България. Това съобщи за "24 часа" председателят на Съвета на ректорите у нас проф. д-р Миглена Темелкова. Академичната визита на унгарските ректори е договорена между председателя на съвета на българските ректори и представители на унгарската конференция на ректорите на форум за българо-унгарските отношения в областта на висшето образование, земеделието и туризма, провеждащ се в унгарския град Кечкемет.

Унгарските ректори ще гостуват на Съвета на ректорите през януари с конкретни предложения за съвместни интердисциплинарни специалности, научни проекти и конференции, междууниверситетски мобилности на преподаватели, студенти и персонал по праграма „Панония". Опциите за задълбочен и ефективен междууниверситетски обмен ще дадат възможност на българските университети да участват в конкретни програми, финансирани от унгарското правителство и ЕС. Интересът на унгарските университети е свързан със създаване на партньорства в областта на управленските науки, инженерството, алтернативните енергийни източници, медицината.

„Моделът на висшето образование в Унгария е много интересен. Университетите са превърнати в своеобразни центрове на печалба, тъй като много успешно се конкурират на глобалния образователен пазар и привличат огромен брой чуждестранни студенти в Унгария. Държавата е оставила пазара да бъде регулатор за ефективност и конкурентоспособност. Надявам се през януари нашите унгарски колеги да споделят повече опит за този интересен унгарски модел на управление и регулиране на висшето образование", коментира проф. Темелкова.

Особено интересна за унгарските университети и представители на унгарското министерство на образованието е била представената от председателя на Съвета на ректорите в България идея за създаването на Дунавски университетски алианси, които да имат конкретна принадена стойност за държавите, през които протича голямата европейска река.

