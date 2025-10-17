МВР започва проверка срещу отстранения шеф на полицията в Пазарджик

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Директорът на ОДМВР-Пазарджик старши комисар Даниел Бараков е отстранен от длъжност. Това съобщиха официално от Министерство на вътрешните работи.

По разпореждане на главния секретар на МВР главен комисар Мирослав Рашков е започнала проверка на цялостната работа на областната дирекция по време на подготовката и произвеждането на частичните избори за общински съветници в Община Пазарджик.

Длъжността ще изпълнява заместник-директорът комисар Лазар Консулов.

За това, че пазарджишият полицейски шеф е отстранен първи съобщи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на заседанието на Изпълнителната комисия на партията. Борисов допълни, че още днес е обмислял да поиска оставката на вътрешния министър Даниел Митов заради изборите в Пазарджик.

Старши комисар Даниел Бараков пое ръководството на пазарджишката полицейска дирекция преди време, след като бившият вътрешен министър Калин Стоянов го назначи временно на тази длъжност.

44-годишният Бараков през последните няколко години е бил последователно началник на районните управления във Велинград, Панагюрище и Септември.

За оставката на пазарджишкия полицейски шеф настояха от опозиционните партии, които искаха проверка в полицията в Пазарджик заради изборите за Общински съвет в Пазарджик и случаят в село Огняново, където бяха задържани 5-ма души по подозрения за купуване на гласове.