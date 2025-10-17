Откриха параклис в болницата в Горна Оряховица в навечерието на деня на св. Йоан Рилски

В навечерието на 19 октомври, когато се чества паметта на Свети Йоан Рилски Чудотворец и Деня на българския лекар, днес в болницата в Горна Оряховица бе открит параклис, посветен на светеца. Благородната инициатива е на сдружение „ЗА Горна Оряховица", които организираха дарителска акция и изградиха параклиса с иконостас и ценни икони, съобщиха от пресцентъра на болницата.

В малкия болничен храм бе отслужен водосвет от енорийските свещеници отец Николай и отец Антоний, които предадоха и благословията за него от Великотърновския митрополит Григорий. Свещениците благословиха и всички дарители, иконописците, както и лекари, специалисти по здравни грижи и служители на болницата.

„Приемете нашите най-сърдечни поздравления, с благодарност за вашия всеотдаен труд, хуманност и грижа към хората! Вашата професия е повече от призвание, тя е любов към хората! Нека на този светъл ден да споделим радостта от откриването на параклис, посветен на Св. Иван Рилски, изграден с много любов, вяра и много доброволен труд! Това е нашият най-искрен дар към болницата и към всички, които ежедневно даряват надежда, сила и вяра на пациентите си!", пожела председателят на сдружението Мариана Дамянова. „Днес ние даваме надежда на хората за всеки проблем, на всеки пациент, който има нужда да бъде лекуван. Благодаря на всички, които бяха съпричастни в тази кауза!", допълни и Даниел Спасов, член на УС на сдружението.

„В днешния ден трябва да бъдем по-смирени и да осъзнаем, че няма нищо по-важно от здравето, а за да постигнем оздравяване, всички трябва да имаме вяра, защото без вяра сме загубени! Това е мястото, където всеки един от нас когато страда и е разколебан, да намери отново път към вярата! Огромни благодарности към сдружението за това, което правят, както за болницата, така и за града!", се обърна към присъстващите и управителят на МБАЛ д-р Иван Иванов.

Миглена Папазова, директор на дирекция „Хуманитарни дейности" в община Горна Оряховица, подари икона на Свети Димитър Солунски за малкия болничен храм. Тя благодари от името на кмета на всички дарители за техните труд, енергия и средства за изграждането на параклиса.

В него централно място заема иконата на Света Богородица „Животворен източник", изписана от Пепи Камбурова. Тя е свързана с Горна Оряховица, тъй като зад образа на Божията майка са изобразени крепостта 4Ряховец" и местността „Камъка". Иконата е покрита с 24-каратово злато и е единствена по рода си, авторска разработка. Камбурова е работила над нея 2 месеца и сподели, че точно тя е свързана с изцелението на болните. Иконографът Симона Стоянова пък е автор на иконите от царския ред върху иконостаса и на сцената „Благовещение" над дверите му.