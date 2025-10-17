ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пиян шофьор се блъсна в бетонен стълб в село Свобода

Дияна Райнова

Пиян шофьор се блъсна в бетонен стълб в село Свобода, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 16 октомври, около 22;20 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие в село Свобода. На място е установено, че 65-годишен мъж, водач на лек автомобил „Опел", губи контрол над колата и се блъска в бетонен стълб. При инцидента няма пострадали, нанесени са материални щети.

При последвалата проверка за употреба на алкохол с техническо средство, цифровата индикация отчита наличието на 1,64 промила. Водачът е задържан за срок до 24 часа. Автомобилът е иззет по надлежен ред. По случая е образувано бързо полицейско производство.

