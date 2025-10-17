3 месеца след инцидента: Изправят пред съда гастарбайтера, убил двама на "Тракия" край Пловдив

Боряна Панайотова и Николай Здравков от Перник спрели в аварийната лента заради спукана гума, когато колата му ги връхлетя

47-годишният турски гастарбайтер Иса Йълдъръм, който на 13 юли т.г. блъсна с колата си на магистрала "Тракия" край Пловдив автомобила на семейството от Перник Боряна Панайотова и Николай Здравков и те загинаха, застава пред съда. Делото тръгва 3 месеца след инцидента - на 20 октомври.

Той стана на 148 км от автомагистралата в посока Бургас. Панайотова и Здравков спукали гума на път за морето и спрели в аварийната лента. Колата с белгийска регистрация на Йълдъръм ги връхлетяла.