Премахват храсти по АМ "Хемус" до 21 октомври

3 месеца след инцидента: Изправят пред съда гастарбайтера, убил двама на "Тракия" край Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

Иса Йълдъръм, който беше арестуван за смъртта на двама души на магистрала "Тракия" край Пловдив. Снимка: Ваня Драганова

Боряна Панайотова и Николай Здравков от Перник спрели в аварийната лента заради спукана гума, когато колата му ги връхлетя

47-годишният турски гастарбайтер Иса Йълдъръм, който на 13 юли т.г. блъсна с колата си на магистрала "Тракия" край Пловдив автомобила на семейството от Перник Боряна Панайотова и Николай Здравков и те загинаха, застава пред съда. Делото тръгва 3 месеца след инцидента - на 20 октомври. 

Той стана на 148 км от автомагистралата в посока Бургас. Панайотова и Здравков спукали гума на път за морето и спрели в аварийната лента. Колата с белгийска регистрация на Йълдъръм ги връхлетяла. 

След задържането му прокурорът Георги Пенев допусна, че може да е заспал зад волана. Защитата му се опита да го извади от ареста с версията, че той е получил микроинсулт и е загубил съзнание за миг. По делото обаче има данни, че Йълдъръм е шофирал от Белгия до България, като се сменял с друг мъж в колата, но без да спират. Той ще отговаря за причинена по непредпазливост смърт на повече от един човек. 

Боряна и приятелят й Николай пътували към морето, когато спрели в аварийната лента заради спукана гума. Снимки: ФБ
