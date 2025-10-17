ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Премахват храсти по АМ "Хемус" до 21 октомври

Задържаха дилър на дрога в "Столипиново", осъждан е и преди

24 часа Пловдив онлайн

1176
Иззетата дрога Кадър: МВР

44-годишен криминално проявен и осъждан мъж е задържан при спецакция от полицаи от Шесто РУ при проверка в незаконна жилищна постройка на ул. „Крайна" в "Столипиново". При претърсването са открити и иззети 182 пакетчета суха тревиста маса и подобна разфасовка с кафяво прахообразно вещество. Експертна справка установила, че иззетите субстанции са синтетичен канабиноид с общо тегло близо 15 г и 0,136 г фентанил. Със заповед по ЗМВР пловдивчанинът бил задържан за срок до 24 часа, срещу него е образувано бързо производство.Работата продължава под наблюдение на Окръжна прокуратура – Пловдив.

На територията на областната дирекция на МВР продължават активните действия за пресичане на всички видове престъпления по линия „наркотици", съобщават от полицията. В хода на паралелни специализирани операции в сряда, в арестите на районните управления в Карлово, Първомай и Труд попаднали петима за притежание на високорискови вещества. Извършителите – четирима мъже и жена, са с криминалистични регистрации, а от тях са иззети марихуана, амфетамин и синтетичен канабиноид.

