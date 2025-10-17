Хванаха 47-годишен с 4,7 кг марихуана в Петричко

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

47-годишен е задържан с внушителните 4,7 кг марихуана в Петричко.

Окръжна прокуратура – Благоевград ръководи разследване за незаконно държане с цел разпространение на наркотично вещество в петричкото село Крънджилица

Под ръководството на Окръжна прокуратура – Благоевград се водят действия по разследване по досъдебно производство за незаконно държане с цел разпространение на наркотично вещество.

На 16.10.2025 г. в къща в с. Крънджилица, община Петрич, е открита суха зеленикаво-кафява маса, разпределена в найлонов чувал и плик, поставени в бидон. В същото помещение на имота е намерена и електронна везна.

При направен на място наркотест веществото е реагирало на канабис. Общото му тегло е около 4300 грама, а стойността, определена съгласно ПМС за определяне на цените на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, възлиза на 86 848 лева.

По делото са извършени оглед на местопроизшествие, претърсване и изземване, проведени са разпити на свидетели.

Събрани са доказателства за съпричастността към деянието на Р.М., на 47 години.

С постановление на прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград лицето е привлечено в качеството на обвиняем за държане с цел разпространение на наркотично вещество в големи размери.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" по отношение на Р.М.