ГЕРБ-Добрич: Още едни избори значат изгубено време за България

"Още едни избори значат изгубено време за България" - около такава позиция се обединиха представителите на ГЕРБ в Добрич на отворена приемна със симпатизанти на партията, съобщават от офиса на партията.. На нея присъстваха областният управител на област Добрич Живко Желязков, председателят на Общинския съвет Красимир Николов и групата на съветниците на ГЕРБ в местния парламент.

"Преживяхме правителствата на Радев и на Промяната. Видяхме докъде ни докараха. За няколко месеца се видя разликата с тях. Само с ГЕРБ в управлението има сигурност и предвидимост", категорични бяха от местното ръководство на партията. По думите им промените, които предстоят, изискват стабилност и хората трябва да са спокойни.

"Нашият лидер Бойко Борисов е най-подготвеният политик и, ако ще има промени в правителство, той трябва отново да застане начело на държавата. Най-добрият вариант е управление, но не на всяка цена. Особено, ако т.нар. ни партньори се упражняват на гърба на ГЕРБ", добавиха още те.