Двама румънци задигнаха 5 двигателя от лодки в Крапец и Дуранкулак, съобщават от Областната дирекция на МВР-Добрич. На 16 октомври в района на ГКПП „Дуранкулак" автопатрул на „Гранична полиция" спира за проверка микробус „Мерцедес" с двама румънски граждани. В хода на проверката в товарен отсек на автомобила са установени 5 извънбордови двигатели за лодки.

След проведени оперативни действия на служители на Районното управление на МВР в Шабла е установено, че двигателите са откраднати през нощта. След разговори със собственици на моторните лодки и двамата задържани е установено, че два от двигателите са откраднати от лодкостоянка в село Крапец, а другите три двигателя - от рибарски лодки от лодкостоянка в с. Дуранкулак. Работата по установяване и документиране на престъпната им дейност продължава. Предстои вземане на мярка "Задържане под стража".